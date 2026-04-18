T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayın failinin hayatta olduğuna dair sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurumun resmi açıklamasına göre, söz konusu şahsın adli ve tıbbi işlemleri tamamen sonuçlandırıldı.

Failin 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. DMM yetkilileri, kesinleşmiş resmi verilere rağmen ortaya atılan iddiaların toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi amaçladığını aktardı. Bu tür asılsız paylaşımların, devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonu olduğu vurgulandı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Toplumsal barışı tehdit eden ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan içerik üreticileri hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. Yetkililer, dijital platformlarda hızla yayılan kara propaganda faaliyetlerine karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ALANYA KAMUOYUNA RESMİ KAYNAK UYARISI

Sosyal medya üzerinden yayılan ulusal dezenformasyon dalgaları, Alanya gibi dijital etkileşimin yüksek olduğu bölgelerde de kamuoyu ilgisini yakından çekiyor. Hukukçular, yerel haber gruplarında veya kişisel hesaplarda bu tür teyit edilmemiş bilgilerin yayılmasının cezai sorumluluk doğurabileceğini hatırlatıyor. Vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yayımlanan bildirilere itibar etmesi, bilgi kirliliğinin ve olası adli mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.