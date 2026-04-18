İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili adli süreç devam ediyor. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görevden uzaklaştırılan Yalım'ın yerine Uşak Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Hatice Terekeci Özkan seçildi.

27 Mart sabahı Ankara'daki bir otelde yanındaki bir belediye çalışanıyla birlikte gözaltına alınan Yalım'ın dosyasına yeni iddialar eklendi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 13 şüpheliden 8'i, 30 Mart tarihinde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Aynı duruşmada 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

OTELDE DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ

Soruşturma çerçevesinde Yalım'a ait olduğu belirtilen "Yalım Garden" adlı işletmede güvenlik güçlerince arama yapıldı. İşletmede yapılan aramalarda, muhasebeciye ait bilgisayarda 254 adet kaset bulunduğu ileri sürüldü. Söz konusu kayıtların içeriği, kimleri kapsadığı ve olası bir şantaj unsuru barındırıp barındırmadığı, yargı makamlarının incelemesi sonucunda netlik kazanacak.

ALANYA KAMUOYUNDA YEREL YÖNETİM HASSASİYETİ

Yerel yönetimlerde şeffaflık ve idari soruşturmalar, Alanya gibi turizm ve ticaret hacmi yüksek bölgelerde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bir otel işletmesinde ele geçirilen dijital verilerin soruşturma dosyasına girmesi, ticari alanlardaki veri güvenliği ve hukuki denetim süreçlerinin önemini ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığının 31 Mart tarihinde aldığı görevden uzaklaştırma kararı, yerel yönetim yasalarındaki idari tedbir mekanizmalarının işleyişine dair somut bir örnek teşkil ediyor.