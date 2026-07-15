Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi mayıs ayında, 2025'in aynı ayına göre yüzde 29,84 oranında yükseldi. Kaydedilen bu oran, son 17 ayın en yüksek seviyesi olarak istatistiklere yansıdı.

Artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, inşaat sektöründe dengeleri değiştirmeye başladı. Özellikle yeni projelerde düşen kâr marjları nedeniyle taşeron firmalar arasında ciddi bir sirkülasyon yaşandığı belirtiliyor. Maliyet yükünü bir süredir kendi bünyesinde omuzlayan müteahhitlerin, bu durumu yakın gelecekte satış rakamlarına yansıtması öngörülüyor.

KONUT FİYATLARI NE ZAMAN ARTACAK?

Sektördeki maliyet baskısını değerlendiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, mevcut ekonomik koşulların konut üreticilerini zorladığını ifade etti. Şişik, tüketicinin alım gücünün oldukça düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle müteahhitlerin maliyet artışlarını henüz etiketlere yansıtmadığını bildirdi. Ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Şişik, yılın sonuna doğru bu maliyetlerin konut fiyatlarına doğrudan yansıyacağını açıkladı.

MALİYET ARTIŞI SEKTÖRÜ NASIL ETKİLİYOR?

İnşaat sektöründe malzeme ve işçilik giderlerindeki önlenemeyen yükseliş, arz-talep dengesini temelden etkiliyor. Yüksek maliyetler ve finansman engelleri sebebiyle yeni proje başlangıçlarının yavaşlaması, piyasadaki mevcut konut stokunun değerlenmesine zemin hazırlıyor. Yeni konut üretiminin yavaşlamasıyla birlikte piyasada oluşacak arz daralmasının, maliyet enflasyonundan bağımsız olarak da fiyatları yukarı yönlü baskılayacak temel faktörlerden biri olacağı öngörülüyor.

Konut piyasasındaki genel tabloyu makroekonomik veriler üzerinden okuyan Hakan Şişik, temel ekonomik göstergeler iyileşmeden sektördeki daralmanın aşılamayacağını savundu. Şişik, enflasyon sorunu kalıcı olarak çözülmeden vatandaşların konuta erişim probleminin de ortadan kalkmayacağını sözlerine ekledi.