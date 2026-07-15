Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Alanya'da yeni imara açılan bölgelerin altyapı ihtiyacını çözmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. Yaklaşık 250 milyon lira bütçe ayrılan yatırım planı doğrultusunda, ilçeye 42 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı inşa edilecek.

"Alanya İlçesi Kanalizasyon Hatlarının Tamiratı, İmalatı ve Görüntülenmesi Yapım İşi" adıyla yürütülecek olan proje, yalnızca yeni boru döşenmesiyle sınırlı kalmayacak. Çalışmalar kapsamında, mevcut kanalizasyon şebekesinde zamanla oluşan tıkanıklıklar giderilecek ve arızalı bölgelerde geniş çaplı bakım ile onarım işlemleri yürütülecek.

ALTYAPI KAMERALARLA İNCELENECEK

Yatırım planının önemli bir bölümünü mevcut sistemin teknolojik yöntemlerle denetlenmesi oluşturuyor. Kanalizasyon hatlarının özel cihazlarla görüntülenmesi sayesinde, yer altındaki altyapının fiziksel durumu detaylı şekilde analiz edilecek. Bu yöntemle, ileride oluşabilecek büyük arızalara erken müdahale edilmesi sağlanacak.

YENİ YERLEŞİM YERLERİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya'nın hızla artan nüfusu ve sürekli genişleyen imar alanları, mevcut altyapı sistemlerinin kapasitesinin artırılmasını zorunlu hale getiriyor. Özellikle turizm sezonunda katlanan nüfus yoğunluğunun altyapıda yarattığı baskının, bu 42 kilometrelik yeni şebeke ve modernizasyon yatırımıyla hafifletilmesi öngörülüyor. Proje tamamlandığında, yeni yerleşim bölgeleri daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık su yönetimine kavuşmuş olacak.