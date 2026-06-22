ALANYA'NIN gözde turizm noktalarından Kleopatra Plajı yanında bulunan Zizi Beach Club Restaurant, düzenlenen açılışla hizmete girdi. Mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne ait olan ve daha önce Occo Beach Club olarak bilinen tesis, ihale sürecinin ardından Kenger A.Ş. tarafından işletilmeye başlandı. Saray Mahallesi, Güzel Yalı Caddesi’nde, teleferik yanı Kleopatra Plajı mevkisinde bulunan tesisin açılışına davetliler katıldı. Deniz manzaralı konumu, yenilenen iç ve dış alanlarıyla dikkat çeken işletme, yaz sezonunda hem Alanyalılara hem de yerli ve yabancı misafirlere hizmet verecek.

İKİ AYDA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Kenger A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bünyamin Kenger, tesisin 16 Nisan’da devralındığını ve kısa sürede kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildiğini söyledi. Tesisin daha önce sıkıntılı bir ihale ve teslim süreciyle gündeme geldiğini belirten Kenger, “Burası daha önce Occo Beach olarak biliniyordu. Üçüncü ihalenin ardından 16 Nisan’da burayı devraldık. Yurt dışından gelen mimarlarımız, aşçımız ve ekibimizle birlikte kapsamlı bir çalışma yaptık. Binada sadece ana iskelet kaldı. Onun dışında her şeyi tamamen yeniledik” dedi. Tesis için önemli bir yatırım yapıldığını belirten Kenger, “Endonezya’dan getirilen mobilyalarla işletmeyi baştan sona yeniledik. Havuzu tamamen elden geçirdik. 65 milyon TL’lik yatırım yaptık. Belediyeye yıllık 40 milyon TL kira ödeyeceğiz. Toplamda 120 milyon TL’yi bulan bir bedelle burayı Alanya’nın ve turizmin hizmetine açtık” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN ORTAK DEĞERİNE YATIRIM YAPTIK’

Kenger, tesisin kamu malı olduğuna dikkat çekerek yatırım sürecinde bu bilinçle hareket ettiklerini vurguladı. Kenger, “Ben akademisyenim. Burası sonuçta kamuya ait bir yer. Kamunun malı olan bir değere yapılan her yatırım; ülkemize, belediyemize, burada yaşayan insanlara ve turizme katkı sağlar. Biz de dünyada gördüğümüz yenilikleri buraya taşımaya çalıştık” diye konuştu.

‘BURASI 90 MİLYONUN HAKKI’

İşletmenin belirli bir süre için ihale yoluyla kendilerine verildiğini ifade eden Kenger, “Sonuçta burası bizim değil. Biz yatırımcıyız. Burası ihale ile verildi ve biz bedelini ödediğimiz sürece burada olacağız. Burası halkın, Türkiye’de yaşayan 90 milyon insanın hakkı olan bir yer. Yatırım yaparken de bu anlayışla hareket ettik” dedi.

KLEOPATRA’DA YENİ ÇEKİM MERKEZİ

Kleopatra Plajı’nın en dikkat çeken noktalarından birinde hizmete giren Zizi Beach Club Restaurant, yenilenen konsepti, denize sıfır konumu, restoran ve beach club alanlarıyla Alanya turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR