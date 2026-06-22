​CHP’de değişim tartışmalarıyla başlayan liderlik mücadelesi, yargı ve ihtar savaşlarına dönüştü. Özgür Özel ve ekibinin topladıkları imzalarla olağanüstü kurultay talebini yinelemesi ve "Gerekirse mahkemeye gideriz" restine, Lütfü Savaş cephesinden misilleme geldi.

​"KURULTAY SÜRECİ BAŞLATILAMAZ"

​Mutlak butlan davasının taraflarından olan Lütfü Savaş, avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezine resmi bir ihtarname çekmeye hazırlanıyor. Kurultay taleplerinin hukuken geçersiz olduğunu savunan Savaş'ın ihtar metninde şu ifadelere yer verildi: ​"Devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve dava konusu uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz."

​Siyaset kulislerinde, Lütfü Savaş’ın bu hamlesinin ardından Özgür Özel ve arkadaşlarının hareket alanının iyice daraldığı konuşuluyor. Zamanın aleyhlerine işlediğini düşünen analistlere göre, Özel ve ekibinin önünde yeni bir parti kurmaktan başka çare kalmadı.

​Olası bir yeni partinin toplumda nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu olurken, CHP içindeki bu derin güç savaşının kurultay salonlarında değil, ancak bir erken veya olağan seçimle çözülebileceği yorumları ağırlık kazanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi