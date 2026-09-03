Alanya’da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki T.H.’yi yakaladı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı hükümlü, Atatürk Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

T.H. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “silahlı yağma” suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu bildirildi. Polis ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda yeri belirlenen hükümlünün Atatürk Caddesi’nde yakalandığı belirtildi.

AYNI ÇALIŞMADA BİR HÜKÜMLÜ DAHA YAKALANDI

Alanya’daki operasyonun ayrıntılarına ilişkin ajansların geçtiği bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmasında bir başka hükümlü daha yakalandı. “Hükümlü ve tutuklunun kaçması” ile “hırsızlık” suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Y.C., Çarşı Mahallesi’ndeki ikametinde gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan T.H. ve Y.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.