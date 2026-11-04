Brezilyalı futbol yıldızı Neymar hakkında ortaya atılan ve ikiz voleybolcu kardeşler Key Alves ile Keyt Alves'i ilgilendiren özel hayat iddiasının geçmişi 2023 yılına dayanıyor. Barcelona ve Paris Saint-Germain formalarıyla dünya futbolunda iz bırakan Neymar'ın iki kardeşe aynı anda ilişki teklifinde bulunduğu iddiası, Key Alves'in Brezilya'da katıldığı televizyon programındaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

NEYMAR HAKKINDAKİ İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Brezilyalı voleybolcu Key Alves, 14 Şubat 2023 tarihinde TV Globo'da yayımlanan Big Brother Brasil 23 programında şarkıcı Marvvila ile yaptığı sohbet sırasında Neymar hakkında konuştu. Alves, yıldız futbolcunun önce ikiz kardeşi Keyt Alves ile iletişim kurduğunu, ardından kendisine mesaj göndermeye başladığını öne sürdü.

Key Alves'in anlatımına göre Neymar, Keyt Alves'in başka biriyle ilişkiye başlamasının ardından onunla iletişimini kesti. Daha sonra Key Alves'e mesaj gönderen futbolcunun, iki kardeşin birbirleriyle konuştuklarını hesaba katmadığı belirtildi.

İKİZ KARDEŞLERE ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİFİ İDDİASI

Key Alves, kardeşinin Neymar'a neden kendisiyle de yakınlaşmaya çalıştığını sorduğunu anlattı. Brezilyalı voleybolcu, yıldız futbolcunun bu soruya iki kardeşle birden birlikte olabileceğini ima eden bir yanıt verdiğini iddia etti.

Alves, kardeşiyle aralarında herhangi bir sır olmadığını ve Neymar'ın her ikisiyle iletişim kurduğunun farkında olduklarını söyledi. Futbolcunun yaklaşımını yanlış bulduğunu belirten Alves, söz konusu teklifin kendisi açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Brezilyalı sporcu, Neymar'ın yalnızca kendisiyle iletişim kurması durumunda Paris'e gitmeyi düşünebileceğini de dile getirdi. Ancak futbolcunun önce ikiz kardeşiyle yakınlaşmaya çalışmasının durumu değiştirdiğini anlattı.

İDDİANIN 2023 YILINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili önemli ayrıntı, açıklamaların yeni olmaması. Brezilyalı yayın kuruluşu Globo'nun eğlence platformu Gshow, Key Alves'in sözlerini 14 Şubat 2023 tarihinde yayımladı. Brezilya merkezli UOL ve uluslararası spor yayın kuruluşu Goal da aynı yıl iddiaları haberleştirdi.

Dolayısıyla Neymar hakkında yeniden gündeme getirilen bu anlatım, Kasım 2026'da ortaya çıkmış yeni bir açıklamaya dayanmıyor. İddialar, futbolcunun Paris Saint-Germain'de forma giydiği dönemde kamuoyuna yansımıştı.

Key Alves'in televizyon programındaki açıklamaları kayıt altına alınmış olsa da Neymar'ın kendisine atfedilen teklifi gerçekten yaptığı bağımsız biçimde doğrulanmış değil. İddiaların dayanağını voleybolcunun kendi anlatımı oluşturuyor.

KEY ALVES VE İKİZ KARDEŞİ KEYT ALVES KİMDİR?

Key Alves, Brezilya'da voleybol kariyeri ve televizyon programlarına katılımıyla tanınan bir isim. Libero pozisyonunda görev yapan Alves, Osasco São Cristóvão takımında oynadığı dönemde spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Keyt Alves ise ikiz kardeşi gibi profesyonel voleybolla ilgilendi. İki kardeş, Brezilya spor ve magazin basınında birlikte yer aldıkları haberlerle tanındı.

Key Alves'in 2023 yılında Big Brother Brasil programına katılması, spor dünyası dışındaki bilinirliğini de artırdı. Neymar hakkındaki açıklamalarının uluslararası basına taşınmasıyla birlikte iki kardeşin isimleri dünya genelinde gündeme geldi.

NEYMAR'IN FUTBOL KARİYERİ

Brezilya futbolunun yetiştirdiği en tanınmış oyunculardan Neymar, profesyonel kariyerine Santos'ta başladı. 2013 yılında Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu, İspanyol ekibinde Lionel Messi ve Luis Suárez ile birlikte önemli başarılara imza attı.

2015 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Neymar, 2017'de 222 milyon avroluk bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Bu transfer, futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e katılan Brezilyalı yıldız, daha sonra profesyonel kariyerine başladığı Santos'a geri döndü. Neymar'ın özel hayatına ilişkin 2023 tarihli iddialar ise futbol kariyerinden bağımsız olarak magazin basınında yer bulmaya devam ediyor.