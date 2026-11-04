Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olay, hem bir hayat kurtarma hikâyesine hem de yürek burkan bir dramına sahne oldu. Bir markette kasiyer olarak çalışan Raziye Şenocak (26), boğulma tehlikesi geçiren küçük bir kızın yardımına koşarak hayatını kurtardı. Ancak genç anne, ertesi gün gelen yangın haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

KÜÇÜK KIZIN HAYATINI SANİYELER İÇİNDE KURTARDI

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi.

20 Ekim'de alışveriş için markete gelen 10 yaşındaki kız öğrenci, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı.

Çocuğun durumunu fark eden kasiyer Raziye Şenocak, hiç vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Heimlich manevrası uygulayan genç kadın, şekerin çocuğun boğazından çıkmasını sağlayarak yeniden nefes almasına yardımcı oldu.

Yaşanan korku dolu anlar marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

24 SAAT GEÇMEDEN EVİ KÜLE DÖNDÜ

Bir çocuğun hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşayan Şenocak, ertesi gün çalıştığı sırada aldığı haberle sarsıldı.

Evinde yangın çıktığını öğrenen genç kadın, hızla olay yerine gitti. Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ailesiyle yaşadığı tek katlı evi sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi. Yangında Şenocak'ın eşyaları, fotoğrafları, kitapları ve aile hatıraları yok oldu.

MAHALLELİ GENÇ ANNEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Evli ve 2 yaşında bir çocuk annesi olan Raziye Şenocak'ın yaşadığı felaketin ardından mahalle sakinleri ve çalıştığı marketin sahibi harekete geçti.

Genç kadın ve ailesi için kiralık bir ev tutulurken, bağışlanan eşyalarla yeni bir yaşam kurmaları sağlandı.

Yangının ardından büyük üzüntü yaşadığını anlatan Şenocak, bir gün önce bir çocuğun hayatını kurtardığını, ertesi gün ise kendi evini kaybettiğini belirtti.

“ANILARIMIN HEPSİ YOK OLDU”

Yangında yalnızca evini değil, geçmişine ait birçok hatırayı da kaybettiğini söyleyen Şenocak, eşyalarının, kitaplarının ve fotoğraflarının tamamen yandığını ifade etti.

Mahalle halkının desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını belirten genç kadın, evlerini tekrar yaptırmak istediklerini ancak maddi imkânlarının buna yetmediğini dile getirdi.

Bir gün arayla hem büyük bir mutluluk hem de ağır bir kayıp yaşayan Raziye Şenocak'ın hikâyesi, çevresindekileri derinden etkiledi.