Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerinde kış aylarında etkili olabilecek şiddetli yağışların ulaşımda aksamalara yol açmasını önlemek amacıyla yol bakım ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilöz, Uğurlu ve Yalçı mahallelerinde su taşkınlarına karşı drenaj sistemleri güçlendirilirken, heyelan ve göçük riski bulunan yol kesimlerinde taş duvar ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

ALANYA'DA ÜÇ MAHALLEDE KIŞ HAZIRLIĞI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahalle yollarında yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma yürütüyor. Özellikle dere geçişleri, yol kenarındaki su kanalları ve geçmişte göçük meydana gelen noktalar öncelikli olarak ele alınıyor.

Yeşilöz Mahallesi grup yolunda su taşkını yaşanabilecek bölgelere büz yerleştirilirken, Uğurlu ve Yalçı mahallelerinde şarampol temizliği, taş duvar yapımı ve yol onarımları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların amacı, yoğun yağışlarda suyun yol yüzeyine zarar vermesini ve ulaşımın kesintiye uğramasını önlemek.

YALÇI MAHALLESİ'NDE DERE GEÇİŞİNE ÖZEL ÖNLEM

Çalışmaların önemli noktalarından biri, yağışlı dönemlerde sel ve heyelan nedeniyle ulaşım sorunlarının yaşandığı Yalçı Mahallesi yolu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergâhtaki dere geçişinde kutu baks uygulaması gerçekleştirdi.

İş makineleriyle dere yatağı düzenlenerek suyun geçişini sağlayacak betonarme kutu yapılar yerleştirildi. Bu uygulamayla yağış sırasında dere suyunun yol üzerinden taşması ve yol altyapısına zarar vermesi riskinin azaltılması hedefleniyor.

Kutu baks sistemleri, özellikle dere yataklarının yollarla kesiştiği noktalarda suyun kontrollü geçişini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Ancak bu yapıların etkili olabilmesi için su giriş ve çıkışlarının açık tutulması, yağış dönemlerinde biriken taş ve malzemelerin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 32 KİLOMETRELİK YOL YATIRIMI

Alanya kırsalındaki ulaşım çalışmaları yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin sel önlemleriyle sınırlı değil. Alanya Belediyesi'nin 27 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri beş mahallede toplam 32 kilometrelik asfalt çalışmasını büyük ölçüde tamamladı.

Alanya Belediyesi'nin verilerine göre çalışmalar kapsamında 267 bin metrekarelik alanda yol düzenlemesi gerçekleştirildi. Karapınar Mahallesi'ndeki 7 kilometrelik güzergâh ile İmamlı, Uğrak ve Özvadi mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yolun asfaltlama işlemleri tamamlandı.

Büyükpınar Mahallesi'ndeki 8 kilometrelik yolun ise son etap asfalt çalışmalarına geçildiği açıklandı. Böylece belediyenin kırsal ulaşım programında 24 kilometrelik bölümün tamamlandığı, kalan 8 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya ulaştığı bildirildi.

YEŞİLÖZ'DE ASFALT VE DRENAJ ÇALIŞMALARI BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Sel önlemlerinin uygulandığı Yeşilöz Mahallesi, son aylarda asfalt yatırımlarıyla da gündeme geldi. Alanya Belediyesi'nin resmî açıklamasında, mahallede Mut Deresi ile Maden Ocağı arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhın yenilendiği belirtildi.

Yeşilöz Mahallesi Azası Mehmet Sevilgen, belediyenin açıklamasında yer alan değerlendirmesinde, bölgede yaklaşık 15-20 yıldır bu kapsamda asfalt çalışması yapılmadığını belirtti. Sevilgen, ASAT tarafından sulama sistemlerinin yenilendiğini ve altyapı eksikliklerinin giderildiğini ifade etti.

Sevilgen'in verdiği bilgiye göre, bağlantı yollarıyla birlikte yenilenen ulaşım hattının uzunluğu yaklaşık 7-8 kilometreye ulaştı. Bu yatırım, Büyükşehir Belediyesi'nin aynı bölgede yürüttüğü su tahliye çalışmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Yeşilöz'de hem yol yüzeyinin hem de yağışlara karşı altyapının iyileştirilmesine yönelik iki ayrı çalışmanın yürütüldüğünü gösteriyor.

KIŞ YAĞIŞLARINDA EN BÜYÜK RİSK SU TAHLİYESİ

Alanya'nın dağlık kırsal mahallelerinde yoğun yağışlar sırasında dere yataklarının taşması, yol kenarlarında su birikmesi ve yamaçlardan malzeme taşınması ulaşım açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle asfalt kaplamanın yanı sıra menfez, büz, şarampol ve istinat duvarlarının bakımı da önem taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilöz, Uğurlu ve Yalçı'da yürüttüğü çalışmalar, özellikle suyun yol gövdesine zarar vermeden tahliye edilmesine odaklanıyor. Alanya Belediyesi'nin asfalt programı ise kırsal güzergâhlarda yol standardının yükseltilmesini amaçlıyor.

İki belediyenin farklı sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaların ortak hedefi, kış aylarında kırsal mahallelere ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz sağlanması. Bununla birlikte söz konusu düzenlemelerin olası bütün sel ve heyelan risklerini ortadan kaldırdığına ilişkin resmî bir değerlendirme bulunmuyor.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilöz, Uğurlu ve Yalçı mahallelerindeki kış hazırlığı çalışmalarının tamamı için kesin bir bitiş tarihi açıklanmadı. Ayrıca bu üç mahallede yapılan drenaj ve onarım çalışmalarının toplam uzunluğu ile yatırım bedeline ilişkin doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.

Alanya Belediyesi'nin 27 Ekim 2026 tarihli açıklamasında ise 32 kilometrelik asfalt programının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Kırsal mahallelerde kış öncesi ulaşım güvenliğinin sağlanması açısından devam eden çalışmaların tamamlanması ve yağış dönemlerinde su tahliye sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi önem taşıyor.