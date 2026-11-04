Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen silahlı olay, 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk'ün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada tabancanın ateş aldığı iddia edilen gencin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

ŞAKALAŞMA SIRASINDA SİLAH ATEŞ ALDI

Olay, Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla bir araya gelen Emin Tuğrul Öztürk'ün elindeki tabanca, şakalaştıkları sırada iddiaya göre aniden ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi üzerine genç ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Emin Tuğrul Öztürk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Henüz 18 yaşında yaşamını yitiren gencin ölümüne neden olan silahlı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Emin Tuğrul Öztürk'ün cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü ikindi namazının ardından Mersincik Camisi'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öztürk'ün cenazesi, namazın ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olayda tabancanın nasıl ateş aldığına ilişkin incelemeler sürüyor.