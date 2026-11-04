Muş'ta yaşanan trafik kazası iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Batman'dan Muş yönüne seyir halinde olan kamyonet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Kaza, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetimindeki 48 UU 358 plakalı kamyonet, Batman'dan Muş istikametine ilerlediği sırada virajda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç takla atarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, kamyonette bulunan F.A. ve A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü İ.A. ile araçtaki A.A. ve M.A. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, kamyonetin kontrolden çıkmasına neden olan koşullar araştırılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.