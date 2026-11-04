Şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücülerin lastik değişimlerini tamamlaması için 11 gün kaldı.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 5 AY SÜRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kış lastiği uygulamasının süresi uzatıldı. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan zorunluluk, 15 Kasım-15 Nisan dönemine çekildi. Böylece uygulama süresi dört aydan beş aya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemenin değişen mevsim koşulları nedeniyle yapıldığını açıklamıştı. Yeni takvim, 2026-2027 kış sezonunda da geçerli olacak.

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

Uygulama, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türündeki araçların mevzuatta belirtilen şartlara uygun kış lastiği kullanması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı bilgilere göre kış lastiklerinin üzerinde M+S, kar tanesi veya her iki işaretin birlikte bulunması gerekiyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde lastik diş derinliği en az 4 milimetre, diğer araçlarda ise en az 1,6 milimetre olmalı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 6 BİN LİRA

2026 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle zorunlu dönemde kış lastiği kullanmayan araçların işletenlerine uygulanacak idari para cezası 6 bin lira olarak belirlendi. Cezanın yüzde 25 indirimli ödeme koşullarında ödenmesi halinde tutar 4 bin 500 liraya düşüyor.

Denetimlerde yalnızca lastiğin takılı olup olmadığı değil, teknik şartlara uygunluğu da kontrol edilecek. Mevzuata aykırı lastik kullanan araçların gerekli şartları sağlamadan yolculuğa devam etmesine izin verilmeyebilecek.

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ TİCARİ ARAÇLARI DA KAPSIYOR

Kış lastiği zorunluluğu, Alanya ve Antalya'dan diğer illere yolcu veya yük taşıyan ticari araçlar için de geçerli olacak. Özellikle şehirlerarası otobüsler, yük taşımacılığında kullanılan kamyonlar ve ticari kamyonetlerin belirtilen tarihten önce hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

Alanya'dan Konya, Karaman ve Isparta yönüne uzanan güzergâhlarda kış aylarında karşılaşılabilecek düşük sıcaklık, kar ve buzlanma riski, lastik seçimini daha önemli hale getiriyor. Antalya sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları yüksek olsa bile şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar için ulusal uygulama takvimi geçerliliğini koruyor.

ÖZEL OTOMOBİLLERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Şehirlerarası ticari taşımacılığı kapsayan ulusal düzenleme, hususi otomobiller için genel bir kış lastiği zorunluluğu getirmiyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel araç sahiplerine de kış koşullarında uygun lastik kullanmalarını tavsiye ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiklerinin yol tutuşunu artırdığını belirtiyor. Bu nedenle özellikle yüksek rakımlı güzergâhlarda seyahat edecek sürücülerin hava ve yol durumunu önceden kontrol etmesi öneriliyor.

LASTİK DEĞİŞİMİ İÇİN SON TARİH 14 KASIM

Zorunluluk kapsamındaki ticari araçların 15 Kasım'da başlayacak denetimler öncesinde lastik değişimlerini tamamlaması gerekiyor. Sürücülerin lastiklerin üretim tarihi, diş derinliği ve mevsim koşullarına uygunluğunu kontrol ettirmesi önem taşıyor.

Kış lastiği kullanılması, karlı ve buzlu yollarda gerekli diğer güvenlik önlemlerini ortadan kaldırmıyor. Sürücülerin güzergâhın durumuna göre zincir ve diğer kış ekipmanlarını da hazır bulundurması gerekiyor.