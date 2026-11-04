Kripto para dünyasını sarsan milyarlarca dolarlık siber saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Binance tarafından yayımlanan ilk inceleme raporu, 29 Ekim'de gerçekleşen saldırının tek bir güvenlik açığından değil, aylar boyunca sürdürülen kapsamlı bir hazırlıktan kaynaklandığını ortaya koydu.

Şirketin açıklamasına göre saldırganlar, çalışanları hedef alan aldatıcı yöntemlerle bilgisayarlara erişim sağladı. Ardından ele geçirilen yetkiler kullanılarak kripto para cüzdanlarından izinsiz transferler gerçekleştirildi.

HER ŞEY SAHTE BİR İŞ GÖRÜŞMESİYLE BAŞLADI

Saldırının en dikkat çekici aşaması, bir yazılım mühendisinin sahte iş teklifiyle tuzağa düşürülmesi oldu.

Eylül ayında gerçek bir iş arama platformu üzerinden Binance çalışanıyla iletişime geçen saldırganlar, kendilerini başka bir şirketin yöneticileri olarak tanıttı.

Mühendisin güvenini kazanmak amacıyla iki aşamalı iş görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında gerçek bir işe alım süreci yürütülüyormuş izlenimi oluşturuldu.

İkinci görüşmenin ardından mühendisten bilgisayarına bir yazılım ödevi indirmesi istendi. Ancak dosyanın içerisinde zararlı kod bulunuyordu.

Çalışanın dosyayı çalıştırmasıyla saldırganlar, şirket bilgisayarına gizlice erişim sağladı.

YAPAY ZEKÂ SİSTEMİNİ DE ELE GEÇİRDİLER

Bilgisayara yerleştirilen zararlı yazılım, saldırganların şirketin diğer sistemlerine ulaşmasının önünü açtı.

İnceleme raporuna göre 20 Ekim'de ele geçirilen bilgisayar ve şirket içindeki bir yapay zekâ aracından yararlanılarak cüzdan ekibinde görev yapan iki mühendisin cihazına daha erişildi.

Bu cihazlardan birinde bulunan yetkilendirme bilgileri, saldırının sonraki aşamasında kullanıldı.

29 Ekim'de söz konusu bilgilerle şirketin cüzdan işlemlerini onaylayan sistemine ulaşıldı. Böylece normal para çekme prosedürlerinin dışında kripto para transferleri başlatıldı.

PARA ÇEKME İŞLEMLERİ DURDURULDU AMA SALDIRI DEVAM ETTİ

Binance'in şüpheli işlemleri fark ederek para çekme hizmetlerini durdurması, saldırganların bütün transferlerini anında engelleyemedi.

Saldırganların Ethereum ağındaki bir yetkilendirme mekanizmasından yararlanarak cüzdanlardan biri üzerinde işlem yapma imkânı elde ettiği açıklandı.

Bu nedenle normal para çekme işlemlerinin askıya alınmasına rağmen bazı yetkisiz transferler devam etti.

Şirketin aktardığına göre saldırı sırasında kullanılan kötü amaçlı yetkilerin kaldırılması için ayrıca teknik müdahalede bulunulması gerekti.

MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Saldırının toplam etkisinin yaklaşık 6,34 milyar dolar olduğu belirtilirken Binance, müdahale çalışmaları kapsamında 2,85 milyar dolarlık kripto varlığın dondurulduğunu veya geri ele geçirildiğini duyurdu.

Saldırganların XRP, SOL, OP ve BTC gibi farklı kripto varlıkları hedef aldığı bildirildi.

Şirket, saldırıdan etkilenen kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını açıklarken olayın mali boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Binance'in açıklamasında, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) paylaştığı bilgilere dayanılarak saldırıdan Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Ancak şirketin olayla ilgili teknik incelemesi henüz tamamlanmadı.

Saldırının bütün aşamalarının bağımsız siber güvenlik uzmanları tarafından da araştırılacağı belirtildi.

BİNANCE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Yaşanan olayın ardından şirket, etkilenen cüzdan altyapısını yeni bir ortamda yeniden oluşturduğunu açıkladı.

Ele geçirilen bilgisayarlar değiştirilirken çalışanlara ait erişim bilgileri ve güvenlik anahtarları iptal edildi. Şirket içindeki yapay zekâ aracının erişim kontrolleri de yenilendi.

Binance ayrıca yapay zekâ destekli tehdit tespit sistemlerine ve siber güvenlik altyapısına yönelik yatırımlarını artıracağını duyurdu.

Milyarlarca dolarlık saldırı, dünyanın en büyük kripto para platformlarında bile çalışanları hedef alan sahte iş tekliflerinin ne kadar ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı.