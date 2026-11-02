TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi geride kaldı. 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şampiyonluk yolculuğuna devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Eleme potasında bulunan 6 isim, hazırladıkları tabaklarla şeflerden geçer not almaya çalışırken gecenin sonunda bir yarışmacının MasterChef macerası sona erdi.

MASTERCHEF'TE 1 KASIM'DA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu.

Eleme gecesinde hazırlanan yemekleri değerlendiren şeflerin kararıyla Hasan Alp Karabacak, yarışmaya devam etme hakkını kaybeden isim olarak açıklandı.

Böylece Hasan Alp'in MasterChef Türkiye'deki şampiyonluk mücadelesi sona erdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

1 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde toplam 6 yarışmacı potada yer aldı.

Yarışmadan elenmemek için mücadele eden isimler şöyle sıralandı:

Nurten Tamer Ocak

Enes Vardar

Şükran Boyraz

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Armağan Kırant

Muhammed Yahya

Eleme potasındaki yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Hasan Alp Karabacak'ın yarışmaya veda etmesine karar verildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BİR İSİM DAHA EKSİLDİ

MasterChef Türkiye'de her hafta gerçekleştirilen eleme mücadeleleri, yarışmacıların şampiyonluk yolundaki kaderini belirlemeye devam ediyor.

1 Kasım'daki eleme gecesiyle birlikte Hasan Alp Karabacak'ın yarışma serüveni tamamlanırken diğer yarışmacılar yeni haftaya devam etme hakkı kazandı.

Yarışmada kalan isimler, önümüzdeki bölümlerde takım oyunları, bireysel dokunulmazlık mücadeleleri ve yeni eleme heyecanlarıyla şampiyonluk hedefi doğrultusunda yarışmayı sürdürecek.

MASTERCHEF'TE YENİ HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Hasan Alp Karabacak'ın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye'de yeni hafta mücadelesi başlayacak.

Yarışmacılar, şeflerin karşısında başarılı tabaklar hazırlayarak hem takım oyunlarında üstünlük kurmaya hem de eleme potasından uzak kalmaya çalışacak.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler ve bir sonraki eleme potasına girecek isimler şimdiden merak konusu oldu.