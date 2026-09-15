ALANYA’DA geleneksel hale gelen ve her yıl yerli ve yabancı müzikseverleri bir araya getiren Uluslararası Alanya Caz Festivali için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilecek festival öncesinde organizasyon heyeti, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e ziyarette bulundu.

FESTİVAL HEYETİ KAYMAKAM ÖZTÜRK’Ü ZİYARET ETTİ

Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar, Türk radyo ve televizyon yayıncılığının öncü isimlerinden yönetmen ve müzik yapımcısı İzzet Öz ile Koordinatör Zülfiye Uysal, Kaymakam Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede heyet tarafından festival kapsamında yürütülen hazırlıklar hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verildi. Festival heyeti, Öztürk’ü 20. Uluslararası Alanya Caz Festivali’ne davet etti.

ALANYA 20’NCİ KEZ CAZLA BULUŞACAK

Bu yıl 20’nci kez düzenlenecek Uluslararası Alanya Caz Festivali, Alanya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan önemli organizasyonlardan biri olarak bir kez daha müzikseverleri buluşturacak. Festival öncesindeki hazırlıkların devam ettiği belirtilirken, organizasyonun 20’nci yılı da ayrı bir önem taşıyor.

ÖZTÜRK’TEN FESTİVAL HEYETİNE TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise festival heyetine nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Festival heyetinin ziyareti, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.