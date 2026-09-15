Antalya'da telefonla aradığı kişiye kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan şüpheli H.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. FETÖ soruşturması bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.A., tanımadığı bir kişi tarafından arandığını bildirdi. Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden sahte bir kurum kimliği göndererek mağdurun adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını iddia ettiği ve bu yolla kendisini baskı altına aldığı ifade edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, mağdur M.A.'nın şüpheliyle iletişimini sürdürmesini sağladı. Yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını teslim almak üzere buluşma noktasına gelen H.Ç., polis ekiplerini fark edince olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

TELEFON DOLANDIRICILARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Resmi prosedürlere göre, hiçbir kamu görevlisi, polis, savcı veya istihbarat personeli vatandaşlardan adli bir işlem bahanesiyle para veya altın talep etmez. Bu tür telefon aramalarıyla karşılaşan kişilerin görüşmeyi derhal sonlandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması, maddi kayıpların önüne geçilmesinde en temel adım olarak kabul ediliyor.