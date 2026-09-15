ANTALYA’DA sanal medya platformları üzerinden suç örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerini destekleyen ve örgüt propagandası yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antalya kent merkezi ile Alanya ve Kumluca ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

SANAL MEDYA PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINA ALINDI

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda suç ve suçluyu övdüğü, suç örgütlerinin propagandasını yaptığı, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 4 şüpheli belirlendi.

Soruşturma kapsamında Mehmet T. (39), Ennur Şilan K. (21), Yakup A. (22) ve Burak Y.’nin (22) kimlikleri tespit edildi.

ALANYA’DA DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti. Antalya kent merkezi ile Alanya ve Kumluca ilçelerinde şüpheliler için belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Mehmet T. ile Ennur Şilan K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere ise detaylı şekilde incelenmek üzere el konuldu.

2 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Şüphelilerden Yakup A. ile Burak Y.’nin operasyon sırasında adreslerinde bulunamadığı belirtildi. Polis ekiplerinin her iki şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden kurye Burak Y.’nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

ADRESLERDE SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. El konulan dijital materyallerin ise soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.