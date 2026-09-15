Özdemir, “Esnafımız sahipsiz değildir, birlik oldukça güçlüyüz” dedi. Alanya’da turizm sezonunun beklentilerin altında seyretmesi ve ekonomik koşulların esnaf üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde, parfümcü esnafının karşı karşıya kaldığı marka baskısı gündeme geldi. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunarak esnafın yanında olduklarını açıkladı. Özdemir, Başkan Vekili Osman Aksoy ile birlikte parfümcü esnafını ziyaret ettiklerini belirterek, çeşitli baskı ve dayatmalarla mücadele eden esnafın yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

‘HAKLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ’

Marka avukatlarının yürüttüğü süreç nedeniyle zor durumda kalan esnafın sorunlarına dikkat çeken Özdemir, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Özdemir açıklamasında, “Ekonomik şartların ağırlaştığı, turizm sezonunun beklentileri karşılamadığı bu zorlu süreçte; çeşitli baskı ve dayatmalarla mücadele eden esnafımızı yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı. Özdemir, esnafın haklarının korunması ve yaşanan sorunlara çözüm bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Haklarını korumak, sorunlarına çözüm bulmak ve seslerini duyurmak için birlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. “Esnafımız sahipsiz değildir” mesajı veren Özdemir, açıklamasını “Birlik oldukça güçlüyüz” sözleriyle tamamladı. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi