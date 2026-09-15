Brezilya'nın Pará eyaletindeki Serra Pelada bölgesinde altına hücum döneminde madencilik yapan 73 yaşındaki Chico Osório'nun hayatı büyük bir değişime sahne oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yıllarca süren kazı çalışmaları sonucunda yaklaşık 700 kilogram altın çıkaran Osório, edindiği devasa serveti zamanla kaybetti. 28 Aralık 1952 doğumlu olan eski madenci, bugün Curionópolis kasabasında derme çatma ahşap bir kulübede yaşamını sürdürüyor.

SERRA PELADA'DA NELER YAŞANDI?

Geçmişte on binlerce kişinin zengin olma hayaliyle akın ettiği Serra Pelada, ağır iş makineleri olmadan toprağın insan gücüyle kazıldığı zorlu bir bölgeydi. İşçiler, onlarca kilogramlık çuvalları dik yamaçlara kurulan ahşap merdivenlerden taşıyarak altın arıyordu. Bu koşullarda çalışan Osório, çıkardığı altınlarla oluşturduğu servetinin bir kısmını bankaya yatırdı, kazancıyla iki adet uçak satın aldı ve yeni madencilik ekipmanlarına yatırım yaptı.

SERVETİ NASIL ERİDİ?

Eski madencinin maddi çöküşü, parasının önemli bir bölümünü tuttuğu bankanın iflas etmesiyle başladı. Diğer ticari yatırımlarının da beklenen getiriyi sağlamaması üzerine, 700 kilogramlık altından elde edilen servet büyük oranda eridi. Günümüzde elinde sadece bölgedeki bir kuyu ve eski madencilik ekipmanları kalan Osório, tüm maddi kayıplarına rağmen Curionópolis'ten ayrılmayarak madencilik faaliyetlerinin yeniden canlanacağı günleri bekliyor.