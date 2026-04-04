2026’ya ekonomik sıkışıklıkla girilirken mutfak tüpü fiyatları bir kez daha yükseldi. 12 kilogramlık mutfak tüpü 1 Ocak’ta 1175 liradan satılıyordu. Şubat ve Mart aylarındaki artışların üstüne Nisan’da gelen son zamla fiyat 1440 liraya çıktı. Böylece sadece dört ayda toplam artış 265 lirayı buldu.

Bu tablo özellikle dar gelirli hanelerde mutfağı doğrudan etkiliyor. Tüp fiyatındaki yükseliş, zaten kira, fatura ve market masrafıyla boğuşan ailelerin bütçesinde yeni bir gedik açtı; bazıları “idare etme” yoluna gidiyor.

NOW Haber’e konuşan bir vatandaş, evdeki tedirginliği şöyle anlatıyor: “Bazen hiç yemek yapmıyoruz korkudan. Kim gidiyor? Yetiştiremiyoruz. Bir korku var; tüp bittiği zaman para nerede bulup tüp alacağız?”

Bir başka vatandaş da tüketim alışkanlıklarının mecburen değiştiğini söyleyerek, “Haftada bir tane tüp değiştiren, şu an iki haftaya çıkarıyor. Adam neredeyse evde çay bile yapmıyor artık, yemek yapmıyor” dedi.

Geçim sıkıntısının geldiği noktayı özetleyen bir başka yurttaş ise, “Alamadığım için, dolduramadığım için öyle kısıyorum işte” sözleriyle durumu anlattı.

Zamlar bayileri de köşeye sıkıştırdı

Artan fiyatlar yalnızca tüketicinin değil, tüp satan esnafın da işini zorlaştırdı. Alım gücünün düşmesiyle satışların yavaşladığını belirten bir tüp bayisi, fiyat söylemenin bile zorlaştığını dile getirdi: “Biz de inanın ki satarken biz de zorlanıyoruz, utanıyoruz yani fiyat söylerken utanıyorum. Vatandaş ödemekte zorlanıyor ve veresiye teklif eden çok.”

Piknik tüpü de ‘ucuz’ olmaktan çıktı

Fiyat artışı büyük mutfak tüpüyle sınırlı kalmadı. Öğrencinin ve dar gelirlinin daha uygun diye yöneldiği piknik tüpünde de yükseliş sürdü. Mart ayında 275 liraya çıkan piknik tüpü, Nisan zammıyla 300 lira sınırına dayandı.

Vatandaşlar, “Bugün aldığını yarın yerine koyamıyorsun” diyerek art arda gelen zamların sürekliliğine tepki gösteriyor. Tepkinin bir başka boyutu da şu: Tüpün kendisi pahalılaştığı gibi, tencerenin içini doldurmak da her geçen gün zorlaşıyor. Bir vatandaşın sözleri bunu özetliyor: “Sadece tüple bitmiyor ki, her şeye zam geliyor.”

Haber: Halk TV Ekonomi Servisi