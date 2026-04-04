Alanya ve Antalya’da da binlerce kişinin takip ettiği çekiliş bu akşam yapılacak. Gözler 834 milyon TL’lik büyük ödülde.

Milyonlarca kişinin umutla beklediği 4 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta sorusu günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Özellikle 834 milyon TL dev ikramiye nedeniyle bu haftaki çekilişe ilgi her zamankinden daha yüksek.

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 21:30’da yapılacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar kısa süre içinde açıklanacak.

Akşam saatleri yaklaştıkça bilet alanların heyecanı da artıyor. Alanya’da birçok bayide gün boyu hareketlilik vardı… Son dakikaya kadar kupon dolduranlar oldu.

CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar sonuçları anlık şekilde takip edebilecek.

834 MİLYON TL’LİK DEV İKRAMİYE

Bu hafta Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi yaklaşık 834,1 milyon TL seviyesine ulaştı. Son haftalarda 6 bilen çıkmaması nedeniyle ödül devretti ve rekor seviyeye yaklaştı.

Bu para ne demek… Alanya’da ortalama bir daire fiyatı düşünüldüğünde onlarca, belki yüzlerce konut anlamına geliyor. İnsan ister istemez “ya çıkarsa” diyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı kısa süre içinde duyurulacak. 4 Nisan 2026 Sayısal Loto sonuçları resmi platformlardan erişime açılacak.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, çekiliş sonrası biletlerini Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra sistem üzerinden kontrol yapılabiliyor.

Birçok kişi sonucu öğrenmeden önce bile “tuttu mu acaba” diye defalarca bakıyor. Sonuç ekranı açılana kadar o kısa bekleyiş…