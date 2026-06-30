Bir süre önce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Simge Barankoğlu, tahliye olmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine açıklamalarda bulundu.

Profilini baştan sona düzenledi

Tahliye sonrası hesabını yeniden düzenlemeye başlayan Barankoğlu, profilindeki yüzlerce gönderiyi kaldırdığını açıkladı. Fenomen isim, toplam 490 paylaşımından yaklaşık 400'ünü sildiğini belirterek bu kararın bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti.

"Bu tarz içerikler paylaşmayacağım"

Takipçileriyle paylaştığı mesajda, müstehcenlik suçu oluşturabilecek içerikleri hesabından kaldırdığını söyleyen Barankoğlu, bundan sonraki süreçte farklı bir yol izleyeceğini belirtti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"490 gönderimden yaklaşık 400 tanesini sildim. Müstehcenlik suçu doğurabilecek içeriklerimi kaldırdım. Bundan sonra böyle içerikler paylaşmayacağım. Abonelik butonum aktif ancak sadece normal fotoğraflar paylaşacağım."

Sosyal medyada gündem oldu

Barankoğlu'nun tahliye sonrası aldığı karar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, fenomenin içerik stratejisinde yaptığı değişikliği yorumlarken, paylaşımlarını silmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin hukuki sürecin ilgili makamlar tarafından yürütülmeye devam ettiği öğrenildi.