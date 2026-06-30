Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, telefon numarası zorunluluğunu büyük ölçüde azaltacak yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar, uygulama içerisinde kendilerine özel bir kullanıcı adı oluşturarak bu kimlik üzerinden mesajlaşabilecek.

Telefon numarası görünmeyecek

Yeni özellikle birlikte özellikle ilk kez iletişime geçilen kişilerle yapılan sohbetlerde veya grup konuşmalarında telefon numarasını paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak. Böylece kullanıcıların kişisel bilgilerinin daha iyi korunması hedefleniyor.

WhatsApp'ın kullanıcı adı sistemi; bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler ve topluluklar için de daha güvenli bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Rastgele arama yapılamayacak

Meta, yeni sistemde kullanıcı adları için herkese açık bir arama dizini oluşturmayacağını açıkladı. Bir kişiye ulaşabilmek için ilgili kullanıcı adının doğrudan bilinmesi gerekecek.

Bu sayede rastgele kullanıcı adı aramalarıyla kişilere ulaşılmasının ve istenmeyen mesajların önüne geçilmesi planlanıyor.

İstenen kullanıcı adı alınmış olabilir

WhatsApp'ın dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olması nedeniyle popüler kullanıcı adlarının kısa sürede alınabileceği belirtiliyor. Bu nedenle herkes istediği kullanıcı adını seçemeyebilir.

Kullanıcı adı rezervasyon sisteminin kademeli olarak devreye alınacağı, özellik aktif olduğunda kullanıcıların uygulama üzerinden bilgilendirileceği ifade edildi.

Instagram ve Facebook ile uyumlu olacak

Meta'nın planları arasında, kullanıcıların Facebook ve Instagram'da kullandıkları kullanıcı adlarını WhatsApp'ta da kullanabilmeleri de bulunuyor. Böylece içerik üreticileri, markalar ve işletmeler farklı Meta platformlarında aynı dijital kimlikle yer alabilecek.

Yeni özelliğin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmasa da test sürecinin ardından dünya genelinde aşamalı olarak kullanıma sunulması bekleniyor.