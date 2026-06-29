İzdivaç programlarıyla tanınan ve ardından sosyal medyada içerik üreticiliğine yönelen Hanife Gürdal, bir süredir birlikte olduğu Okan Kurt ile dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımlarına göre, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barışan çift, düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Kemal Ayvaz ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Gürdal, boşanma sonrasında fiziksel bir değişime gitmişti. Kilo verme süreci takipçileri tarafından yakından izlenen fenomen isim, yeni ilişkisini de yine dijital platformlar üzerinden duyurmuştu. Okan Kurt'un evlilik teklifini takipçileriyle paylaşan Gürdal, süreç içindeki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

FOTOĞRAFLARI SİLMİŞLERDİ

İkilinin ilişkisi devam ederken yaşanan bir kriz üzerine sosyal medyadaki ortak fotoğraflar kaldırılmıştı. Ayrılık iddialarının ardından sessiz kalan çift, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Okan Kurt, nikah sonrası fotoğraflarını "Can yoldaşım eşim" notuyla yayımladı. Gürdal ise sosyal medya profilindeki soyadını 'Hanife Gürdal Kurt' olarak güncelledi.

EKRANDAN DİJİTALE UZANAN SÜREÇ

Geleneksel televizyon yayınlarındaki evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından katılımcıların birçoğu dijital platformlara yönelmişti. Hanife Gürdal da bu geçişi sağlayarak özel hayatını ve günlük yaşantısını içerik haline getiren isimler arasında yer alıyor. Fenomenlerin ilişki dinamikleri ve ayrılık süreçleri, dijital etkileşim stratejilerinin bir parçası olarak kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.