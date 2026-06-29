Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu'nun en büyük torunu 36 yaşındaki Yusuf Aydın, Merve Güleç ile hayatını birleştirdi. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığına göre, cemiyet hayatının yakından takip ettiği düğün töreni aile arasında sade bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Çiftin nikah merasimi, Ahmet Nazif Zorlu'nun İstanbul Rumeli Hisarı'nda bulunan evinin bahçesinde yapıldı. İş ve sosyete dünyasından sadece yakın dostların ile aile üyelerinin katıldığı özel törende, çiftin uzun süreli birliktelikleri resmiyet kazandı.

ÇİFTİN GEÇMİŞİ VE ÖZEL HAYATLARI NASILDI?

Son yıllarda özel yaşantısını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Yusuf Aydın, geçmişte ünlü oyuncu Tuba Ünsal ile yaşadığı beraberlikle magazin basınının gündeminde yer almıştı. Aydın, bu ilişkinin ardından daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam tarzı benimsemişti.

Merve Güleç ise geçmişte Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı ile bir evlilik yaşamıştı. 2017 yılında gerçekleşen bu evlilik, 2022 yılında resmi boşanma ile sonuçlanmıştı. Çiftin geçmişi geride bırakarak yeni bir hayata adım attığı bu tören, cemiyet dünyasında ilgiyle karşılandı.