Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, 50. sanat yılının ilk konserini Kıbrıs'ta müzikseverlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Sahnede siyah bir kostüm tercih eden usta sanatçı, konseri sırasında hem heyecanını paylaştı hem de kendisini dinlemeye gelenlere samimi açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs halkını çok sevdiğini belirten Özer, sahneye ilk defa çıkıyormuş gibi büyük bir heyecan ve korku hissettiğini aktardı. Sanat hayatındaki yarım asırlık serüveni sorulan usta isim, ilk yıllarındaki amatörlüğünü hatırlamadığını ifade ederek, "Aslında 40 sene diyorum ancak amatör dönemi de katarsak 50 yıl oluyor. Ben artık bir tarihim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar ve tedavi süreci nedeniyle sevenlerini endişelendiren Zerrin Özer, güncel sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Sahnede olmanın kendisine iyi geldiğini hissettiren sanatçı, sağlık durumunun şu an çok iyi olduğunu ve ilerleyen süreçte daha da iyi olacağını açıkladı. Bu açıklama, uzun süredir onun sahnelere dönmesini bekleyen hayranları için önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

HAYATI FİLM OLACAK MI?

Son dönemde popüler hale gelen ünlü isimlerin hayatlarının sinemaya uyarlanması furyası hakkında da konuşan Özer, kendi hayatının film olması konusunda çekimser olduğunu dile getirdi. Buna karşın unutulmaktan büyük bir endişe duyduğunu vurgulayan sanatçı, "Kim olursa olsun unutulmak çok acı bir durum. Unutulmaktan nefret ediyorum" dedi. Özer, yeni neslin kendisini takip etmesinden duyduğu memnuniyeti ise "Z kuşağı beni tanıyor" sözleriyle özetledi.