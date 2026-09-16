ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. Oda yönetimi ve meslek mensuplarıyla bir araya gelen Tuna, sektörün yaşadığı sorunları, beklentileri ve ALTSO ile yürütülen işlemlerde karşılaşılan güçlükleri dinledi.

Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin işletmelerin mali süreçlerinin yürütülmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Tuna, meslek grubunun aynı zamanda ALTSO ve Ticaret Sicili Müdürlüğü ile yoğun şekilde çalıştığına dikkat çekti.

“GÖRÜŞLERİ MUTLAKA ALINMALI”

ALTSO tarafından hayata geçirilecek projelerde ilgili meslek gruplarının sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Tuna, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin görüşlerinin özellikle kendilerini doğrudan ilgilendiren çalışmalarda dikkate alınacağını söyledi.

Tuna, “Üyelerimizin kamu kurumları ve ALTSO ile yürüttüğü işlemlerin büyük bölümünde muhasebecilerimiz önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bu nedenle ALTSO’nun hayata geçireceği projelerde serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin görüşleri mutlaka alınmalıdır” dedi.

EVRAK YÜKÜNÜ AZALTMA SÖZÜ

Meslek mensuplarının ALTSO ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki işlemler sırasında karşılaştıkları sorunlara da değinen Tuna, bürokratik süreçlerin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tuna, göreve gelmeleri halinde gereksiz evrak yükünü azaltmayı ve işlemlerde yaşanan zaman kaybının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, “Gereksiz evrak yükünü azaltan, işlemleri hızlandıran ve zaman kaybını en aza indiren bir hizmet anlayışı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

ALTSO bünyesindeki dijital hizmetlerin geliştirilmesinin de öncelikleri arasında olacağını kaydeden Tuna, özellikle yoğun işlem gerçekleştiren meslek gruplarının işlerini kolaylaştıracak uygulamalar üzerinde duracaklarını söyledi.

Tuna, “Dijital altyapıyı daha etkin hâle getirerek muhasebecilerimizin işlemlerini kolaylaştıracağız” dedi.

NİTELİKLİ ARA ELEMAN İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Mesleki eğitim ve nitelikli personel ihtiyacının iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olduğunu dile getiren Tuna, bu konuda meslek odalarıyla ortak hareket edeceklerini belirtti.

Nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmaların sektör temsilcilerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini ifade eden Tuna, Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile yakın iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

“ULAŞILABİLİR BİR YÖNETİM OLACAĞIZ”

Ziyaret sırasında oda yönetimi ve meslek mensuplarının talep ve önerilerini dinleyen Mustafa Tuna, ALTSO yönetiminde meslek kuruluşlarıyla iletişimin yalnızca belirli dönemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Tuna, ilgili kurum ve meslek kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bulunan, sorunları dinleyen ve çözüm üretmeye odaklanan ulaşılabilir bir yönetim anlayışı hedeflediklerini ifade etti.