Emniyet birimleri tarafından yapılan uyarılara göre, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Son dönemde artış gösteren bu vakalarda, failler korku ve panik yaratarak hedeflerine ulaşıyor.

Dolandırıcılar genellikle kurbanlarına "Hakkınızda soruşturma var" veya "Hesabınızdaki parayı güvenceye almamız gerekiyor" gibi asılsız iddialarla yaklaşıyor. Bu yöntemle vatandaşların elindeki nakit para, altın ve ziynet eşyaları talep ediliyor.

HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİ PARA İSTEMEZ

Yetkililer, devlet memurlarının yürütülen hiçbir adli veya idari işlem kapsamında şahıslardan değerli eşya ya da nakit para talep etmeyeceğinin altını çiziyor. Telefonda bu tür taleplerle karşılaşan kişilerin kesinlikle söylenenlere itibar etmemesi ve kişisel finansal bilgilerini paylaşmaması gerektiği aktarıldı.

ŞÜPHELİ ARAMALARDA NE YAPILMALI?

Yapılan uyarılarda, telefonda tehditkar veya acil işlem yapmaya zorlayan bir dil kullanıldığında görüşmenin derhal sonlandırılması gerektiği belirtiliyor. Herhangi bir ödeme ya da teslimat yapmadan önce durumun vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde en kritik adımı oluşturuyor.