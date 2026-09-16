​Geçtiğimiz haftalarda Avsallar Mahallesi'ndeki turizm esnafıyla bir araya gelerek ekonomi ve turizm üzerine istişarelerde bulunan ilçe teşkilatının son durağı turizmin gözde mahallesi Okurcalar oldu.

​İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetim kurulu üyeleri, Batı bölgesinin önemli merkezlerinden Okurcalar'da Grand Pazar'ı ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında esnafın talep, beklenti ve sorunları dinlendi.

​BAŞKAN TAVLI'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

​Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, sahadaki çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

​"Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı bölgelerimizde esnafımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Okurcalar Grand Pazar’da kıymetli esnaflarımızı ziyaret ederek sohbet ettik; talep ve beklentilerini dinledik. Esnafımızın derdiyle dertlenmeye, sevincine ortak olmaya ve her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gönül gönüle, omuz omuza Alanya’mız için çalışmayı sürdüreceğiz."

​Alanya'nın hem merkezinde hem de kırsal ve turistik mahallelerinde esnafın nabzını tutan AK Parti teşkilatının, önümüzdeki günlerde de benzer ziyaretlerle sahada aktif rol oynamaya devam edeceği bildirildi.



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