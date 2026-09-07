Alanya iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve çalışma arkadaşlarının katıldığı toplantıda konuşan Mustafa Tuna, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığına adaylığını açıkladı. Tuna, yalnızca bir seçim sürecine değil Alanya ticaretinin geleceğine odaklandıklarını belirterek kampanyasının ana temasını "Hedefimiz Bir" olarak duyurdu.

Farklı sektörlerden işletmecilerin ortak ekonomik beklentilerine değinen Tuna, emeğin karşılığını almak ve Alanya ekonomisini güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Toplantıda yapılan açıklamalara göre Tuna; artan maliyetler, finansmana erişim güçlüğü, nitelikli personel eksiği ve daralan kar marjları gibi sorunlara dikkat çekti.

"ANKARA'DA HANGİ KAPININ ÇALINACAĞINI BİLMEK GEREKİR"

Geçmişteki ALTSO

Meclis Başkanlığı ve yerel yönetim tecrübelerini hatırlatan Tuna, bilgi ve birikimini Alanya iş dünyası için kullanacağını aktardı. Üyelerin "İşimi nasıl büyüteceğim, finansmana nasıl ulaşacağım?" şeklindeki sorularına yanıt bulmanın ALTSO'nun temel görevi olduğunu savunan Tuna, sorunları dinleyip ilgili kurumlara taşıma ve sonuçları üyelere bildirme sözü verdi. Tuna, Ankara'daki temasların yanı sıra Alanya'daki her bir üyenin sıkıntısına vakıf olmanın önemini vurguladı.

ALANYA EKONOMİSİNİN BEKLENTİLERİ NELER?

Tuna'nın adaylık konuşmasında öne çıkardığı nitelikli personel ve finansman sorunları, turizm ve tarım dinamikleriyle şekillenen Alanya ekonomisinde işletmelerin son dönemde en çok çözüm aradığı yapısal başlıklar olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda yeni dönem yönetim anlayışını ulaşılabilirlik, şeffaflık ve adalet üzerine kurduklarını belirten Tuna, 2026-2030 vizyonu kapsamında meslek komitelerini daha etkin hale getireceklerini aktardı.

İşletme ölçeği veya sektörü fark etmeksizin tüm üyelerin oda hizmetlerinden eşit faydalanacağını ifade eden Tuna, kadın girişimciler ile genç iş insanlarının oda faaliyetlerinde daha fazla sorumluluk üstleneceği somut ve izlenebilir projeler hazırladıklarını bildirerek sözlerini tamamladı.