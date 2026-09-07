2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Alanya’da binlerce öğrenci yeniden ders başı yapacak. Kentte yeni eğitim yılı öncesinde okullardaki hazırlıklar sürerken, öğrencilerin eğitim öğretime güvenli ve hazır bir ortamda başlaması için çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Kentte bu eğitim öğretim yılında toplam 249 okulda 64 bin 845 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağını söyleyen Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, açık öğretimde bulunan 10 bin 204 öğrenciyle birlikte sayının toplamda 75 bin 49 öğrenciye ulaşacağını ifade etti. Yılmaz, “İlköğretim Haftası 14 Eylül Pazartesi günü saat 08.45’te Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu’nda Sayın kaymakamımız Şakir Öner Öztürk'ün katılımıyla kutlanacak. Yeni eğitim öğretim yılında 3, 4 ve 5 yaş grubunda 8 bin 37 öğrencimiz ana sınıfına başlayacak. Birinci sınıfa 4 bin 760 öğrencimiz, beşinci sınıfa 5 bin 376 öğrencimiz, liseye ise 4 bin 749 öğrencimiz başlayacak. Geçen yıla göre öğrenci sayılarına baktığımızda, özellikle birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısında ilk etapta bir artış varmış gibi görünebiliyor. Ancak ana sınıfına yönlendirilen öğrenciler ve devamsızlıklar nedeniyle her yıl birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısında yaklaşık 200-300 arasında bir azalma meydana geliyor. Bu nedenle mevcut 4 bin 760 öğrencilik birinci sınıf sayısının ilerleyen süreçte yaklaşık 4 bin 100-4 bin 200 seviyelerine düşmesini bekliyoruz" dedi.

‘118 ARAÇLA BİN 726 ÖĞRENCİ TAŞINACAK’

Yılmaz, "Taşımalı eğitim kapsamında ilköğretimde 118 araçla bin 726 öğrencimizi taşıyacağız. Özel eğitim kapsamında ise 78 araçla 635 öğrencimizin taşıması gerçekleştirilecek. Taşımalı eğitimde yemek hizmeti verilecek öğrenci sayısı 2 bin 50 olacak” diye konuştu.

'KİTAPLARIN YÜZDE 63'Ü DAĞITILDI'

Müdür Yusuf Yılmaz, "Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize dağıtılmak üzere toplam 861 bin 712 kitabımız bulunuyor. Şu anda kitaplarımızın yüzde 63'ünün dağıtımı gerçekleştirildi. Okullarımızın açıldığı ilk üç gün içerisinde bütün öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz bir şekilde almalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİLERDE RUSLAR BAŞI ÇEKİYOR

Alanya'da okuyan yabancı öğrenciler hakkında bilgi veren Yılmaz, "Alanya'daki okullarımızda 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 857 yabancı öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin ülkelere göre dağılımında 919 öğrenciyle Rusya ilk sırada. Kazakistan'dan 291, Ukrayna'dan 278, Suriye'den 272 ve İran'dan 171 öğrencimiz var. İlk 5 ülke bu şekilde. Ayrıca Alanya'da 4 milletlerarası okulumuz bulunuyor” dedi.

63 GÜVENLİK PERSONELİ ALINACAK

Alanya’da okulların bakım ve onarımları tamamlanırken, temizlik ve güvenlik hizmetleri için de yeni dönem planlaması yapıldı. Ders kitaplarının ise yüzde 63’ü dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okulların eğitim öğretime hazır olduğunu belirterek yeni dönemde görev yapacak personel sayısını, güvenlik uygulamasını, ders kitaplarının dağıtımını ve taşımalı eğitim kapsamında yapılacak çalışmaları şöyle açıkladı: “Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızın tüm hazırlıklarını tamamladık. Temizlik hizmetleri kapsamında 365 temizlik personelimiz görev yapacak. Güvenlik hizmetleri kapsamında ise 63 güvenlik personeli için müracaat süreci başladı. Geçtiğimiz yıllarda okul aile birliklerinin getirdiği güvenlik personelleri vardı ancak pandemi dönemi hariç ilk kez okullara güvenlikçi görevlendiriliyor. Geçen yıl emniyet ve jandarma bu görevi yaptı. Bu güvenlik görevlileri, emniyet kayıtlarında birinci ve ikinci derecede riskli bölgede bulunan okullarımıza öncelikli olarak verilecek. Bu süreçte emniyetimizle koordineli şekilde çalışacağız.

YENİ OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLANACAK

Alanya’da yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bazı okullarda yeni düzenlemeler hayata geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, “Yeni eğitim öğretim yılında yeni okul düzenlemelerimiz de var. Konaklı Kemal Atlı İlkokulu ikili eğitimden kurtuldu. Ortaokul kısmı ise Mustafa Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu’nun binasına taşındı ve bu bina ismi değişerek Mustafa Mürüvvet Alaattinoğlu Ortaokulu olarak eğitim verecek.

Ayrıca hayırsever desteğiyle açılan yeni Beyhan Turgut Aydıncı Anadolu Lisesi de eğitim öğretime başlayacak. Mustafa Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi’ni bu yeni binaya taşıdık ve okulun adı Beyhan Turgut Aydıncı Anadolu Lisesi oldu.

EĞİTİM YATIRIMLARI SÜRECEK

Son 6 yılda biri Kahramanmaraş’ta olmak üzere 11 hayırseverin okul yaptırdığını söyleyen Yılmaz, “Alanya’da ikili eğitim tamamlandı. Kentin farklı bölgelerinde okul ihtiyacı devam ederken, 4-5 hayırseverle yeni protokoller için hazırlık yürütülüyor. Okullarımız eğitim öğretime hazır durumda. Gerekli bakım ve onarım çalışmalarımız yapıldı. Eğitim öğretimin başlayacağı gün itibarıyla tüm okullarımız hazır olacak. Okullarımızın bahçeleri de belediyemiz tarafından temizlenip yıkanmış olacak. Önümüzdeki süreçte hayırseverlerimizin katkılarıyla okul ihtiyacımızı karşılamaya ve eğitim imkanlarını vatandaşlarımıza daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Bu süreçte

desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz valimize, kaymakamımıza, milli eğitim müdürümüze, başta Çavuşoğlu bakanımız olmak üzere bölge milletvekililerimize ve Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarız” diye konuştu. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi