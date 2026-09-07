Uzmanlar, giderek artan ve günlük hayatı etkileyen hafıza sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Anahtarın yerini unutmak ya da bir ismi kısa süreliğine hatırlayamamak çoğu zaman günlük hayatın telaşından kaynaklanırken, bazı unutkanlık belirtileri çok daha dikkatli olunması gerektiğine işaret edebiliyor. Yoğun iş temposu, stres ve uykusuzluk günlük hayatta unutkanlığa neden olabiliyor. Ancak hafıza sorunlarının giderek artması, günlük işleri aksatması ve çevredeki kişiler tarafından da fark edilmeye başlanması durumunda uzman değerlendirmesi önem taşıyor. Günlük yaşamın yoğunluğu nedeniyle anahtarın yerini unutmak, bir ismi birkaç saniye hatırlayamamak ya da bir odaya neden girildiğini kısa süreliğine unutmak birçok kişinin zaman zaman yaşadığı durumlar arasında bulunuyor. Uzmanlara göre bu tür kısa süreli unutkanlıklar tek başına ciddi bir hastalık anlamına gelmiyor.

Özellikle stres, yoğun çalışma temposu ve yetersiz uyku dikkat ve hafıza üzerinde geçici sorunlara yol açabiliyor. Unutkanlığın ne kadar sık yaşandığı ve kişinin günlük hayatını ne ölçüde etkilediği ise büyük önem taşıyor. Yakın zamanda yapılan bir konuşmanın tamamen unutulması, aynı sorunun kısa aralıklarla tekrar tekrar sorulması, yıllardır bilinen bir yolda kaybolmak veya alışveriş, randevu ve para yönetimi gibi günlük işleri takip etmekte zorlanmak dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Kasım Yücel, hafıza ve dikkat sorunlarının her zaman nörolojik bir hastalıktan kaynaklanmadığını belirterek stres, uyku problemleri, bazı vitamin eksiklikleri, tiroit sorunları, depresyon ve kullanılan bazı ilaçların da unutkanlığa neden olabileceğini ifade etti. Bu nedenle unutkanlık yaşayan kişilerin hemen en kötü ihtimali düşünmemesi gerektiği belirtiliyor. Basit dalgınlık yaşayan kişiler çoğu zaman unuttuğunun farkında oluyor ve biraz düşündüğünde hatırlayabiliyor. Hafıza sorunlarının zamanla artması, kişinin iş ve sosyal hayatını aksatmaya başlaması önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Özellikle unutkanlık kişinin yakınları tarafından da fark edilmeye başlanmışsa, günlük sorumluluklarda belirgin aksaklıklar yaşanıyorsa nöroloji değerlendirmesi yapılması öneriliyor.

Kısacası zaman zaman anahtarın yerini unutmak günlük hayatın yoğunluğundan kaynaklanabilir. Ancak aynı olayların sürekli unutulması ve günlük yaşamda belirgin zorlukların ortaya çıkması dikkate alınması gereken belirtiler arasında bulunuyor.

Kaynak: CNN Türk