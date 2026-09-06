Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor. Kızılbölük mevkisinde saat 15.30 sıralarında başlayan yangına gün boyunca hava araçları ve kara ekipleriyle müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından çalışmalar kara unsurlarıyla sürdürülmeye başlandı.

450 PERSONEL VE 75 ARAZÖZ SAHAYA ÇIKTI

Yangının ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Serik Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı söndürme çalışması başlatıldı. Sahada 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personelin görev yaptığı bildirildi. Gün içindeki müdahaleye 5 uçak ile çok sayıda helikopter de destek verdi.

Yangına ilişkin farklı ajansların geçtiği hava aracı sayılarında değişiklik bulunuyor. Anadolu Ajansı müdahaleye 5 uçak ve 15 helikopterin katıldığını bildirirken, Demirören Haber Ajansı 5 uçak ve 13 helikopter bilgisini paylaştı.

BELEDİYELERDEN SU TANKERİ DESTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri de çalışmalara su tankerleriyle destek verdi. Tankerlerle yangın bölgesine su taşınırken, arazözler ve iş makineleri alevlerin ilerlemesini durdurmak için farklı noktalarda konuşlandırıldı.

HAVA KARARINCA MÜCADELE KARADAN SÜRDÜ

Gündüz saatlerinde uçak ve helikopterlerle yürütülen hava müdahalesi, görüş koşullarının ortadan kalkmasıyla sona erdi. Gece saatlerinde arazözler, iş makineleri ve orman işçileriyle karadan müdahaleye devam ediliyor. Son açıklamalarda yangının tamamen kontrol altına alındığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevlerin etkilediği alanın büyüklüğünün ve oluşan zararın, söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor.