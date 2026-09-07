ALANYA’NIN gece hayatının önemli adreslerinden Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda düzenlediği etkinliklerle yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Sezon boyunca farklı DJ’leri müzikseverlerle buluşturan mekanın son konuğu DJ Gimi-O oldu.

Yaz aylarında Alanya’da gerçekleştirdiği performanslarla adından söz ettiren Gimi-O, Club Summer Garden’daki sahnesinde de enerjisiyle dikkat çekti. Kulübü dolduran eğlence severler, DJ Gimi-O’nun performansıyla müzik dolu bir gece yaşadı.

GIMI-O YENİDEN ALANYA’DA

Yaz sezonu boyunca Alanya’da farklı zamanlarda sahne alan Gimi-O, performanslarıyla eğlence severlerden yoğun ilgi gördü. Sezonun ilerleyen günlerinde yeniden kente gelen DJ, bu kez Club Summer Garden’ın kabinine geçti.

Gece boyunca yükselen müzik temposu ve Gimi-O’nun sahne performansı, mekandaki eğlenceye hareket kattı. Gimi-O’nun performansına kulübü dolduran konuklar da eşlik etti.

SUMMER GARDEN’DA DJ PERFORMANSLARI SÜRÜYOR

Alanya’nın eğlence sektöründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan Club Summer Garden, yaz sezonunda düzenlediği organizasyonlarla gece hayatının hareketli noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce turistin tatil için tercih ettiği Alanya’da gece hayatı da turizm sezonunun önemli parçalarından birini oluşturuyor. Uluslararası DJ performansları ise özellikle yaz aylarında kentin eğlence dünyasına farklı bir hareketlilik kazandırıyor.

GECENİN ODAĞINDA GIMI-O VARDI

Club Summer Garden’daki son programda gecenin odağında Gimi-O yer aldı. Sahnedeki enerjisi ve müzik seçkisiyle konukların ilgisini çeken DJ, performansı boyunca eğlence temposunu yüksek tuttu.

2026 yaz sezonunda önemli isimleri ağırlayan Club Summer Garden’ın DJ performanslarıyla müzikseverleri buluşturmaya devam etmesi beklenirken, Gimi-O da Alanya’daki performanslarıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. (Mehmet TUNÇ)