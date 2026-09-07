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İki takımın da üç puan hedefiyle çıkacağı karşılaşmada gözler açıklanan ilk 11’lerin sahada göstereceği performansta olacak.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise karşılaşmaya Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan, Emrecan, Olawoyin, Ahmed ve Sowe ilk 11’iyle başlayacak.

Turuncu-yeşilli ekip, Çaykur Rizespor karşısında deplasmanda istediği sonucu alabilmek için sahaya çıkacak.

Corendon Alanyaspor mücadeleye Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hagi, Arda ve Fernandes ilk 11’iyle başlayacak.

ÇAYKUR Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercihleri belli oldu. Karşılaşmaya kısa süre kala açıklanan kadrolarda iki takımın da sahaya süreceği ilk 11’ler netleşti.

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