ÇAYKUR Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercihleri belli oldu. Karşılaşmaya kısa süre kala açıklanan kadrolarda iki takımın da sahaya süreceği ilk 11’ler netleşti.
ALANYASPOR’UN İLK 11’İ
Corendon Alanyaspor mücadeleye Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hagi, Arda ve Fernandes ilk 11’iyle başlayacak.
Turuncu-yeşilli ekip, Çaykur Rizespor karşısında deplasmanda istediği sonucu alabilmek için sahaya çıkacak.
RİZESPOR’UN KADROSU BELLİ OLDU
Ev sahibi Çaykur Rizespor ise karşılaşmaya Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan, Emrecan, Olawoyin, Ahmed ve Sowe ilk 11’iyle başlayacak.
İki takımın da üç puan hedefiyle çıkacağı karşılaşmada gözler açıklanan ilk 11’lerin sahada göstereceği performansta olacak.