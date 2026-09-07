ANTALYA, dünya tenisinin önemli organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapıyor. WTA 125 serisi kapsamında düzenlenen ATİK Antalya Open’ın açılış gününde korta çıkan milli tenisçi İpek Öz, zorlu mücadelenin ardından galibiyete uzandı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada mücadeleyi karar setine taşıyan İpek Öz, son seti 6-4 kazanarak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Milli tenisçi aldığı önemli galibiyetle turnuvanın ana tablosunda yoluna devam etme hakkı kazandı.

BÜYÜKAKÇAY: ÇOCUKLARIMIZ DAHA BÜYÜK HAYALLER KURUYOR

Turnuva öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında ise ATİK Antalya Open’ın Türk tenisi ve genç sporcular açısından taşıdığı önem ön plana çıktı. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nün tenis altyapısındaki yerine dikkat çekti.

Büyükakçay, “En son ATİK'e 14 yaşında bir turnuva için gelmiştim. Burada olanları, bu üst düzey atmosferi gören çocuklarımız çok daha büyük hayaller kuruyor ve o hayallerin peşinden koşmak için büyük bir ilham alıyor” ifadelerini kullandı.

“HER ÇOCUĞA EN AZ BİR SPOR BRANŞI”

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da gençlerin sporla buluşturulmasının önemine değindi. Bakanlığın bu yöndeki çalışmalarını anlatan Gürhan, “En büyük arzumuz ve hedefimiz, her çocuğumuzun en az bir spor branşında ilerlemesini ve kendini geliştirmesini sağlamak. Çocuklarımızın bu turnuvaları yakından takip etmesi, onlara bu yolda büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

ANTALYA’NIN SPOR TURİZMİNE KATKI

Basın toplantısına katılan yerel yetkililer de uluslararası spor organizasyonlarının Antalya açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Turizmin başkenti olarak anılan Antalya’nın spor organizasyonlarında da önemli bir merkez olmayı sürdürdüğü belirtilirken, ATİK Antalya Open gibi uluslararası turnuvaların kentin spor turizmine katkı sağladığı vurgulandı.

Bu ölçekteki organizasyonların Antalya turizmini 12 aya yayma hedefini de desteklediği belirtilirken, turnuva boyunca kortlarda yaşanacak mücadelelerin yanı sıra Türk tenisçilerin performansı da yakından takip edilecek.