5 Eylül’de gerçekleşen konserde sevilen eserlerini seslendiren Mevlan Kurtishi, programın bir bölümünde çocukları sahneye davet etti. Sanatçıyla birlikte ilahi söyleyen çocuklar, hem heyecanları hem de sahnedeki doğal halleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Geleneksel ve manevi ezgilerin öne çıktığı gecede çocukların kendi kültürleri ve değerleriyle uyumlu eserleri dinlemesi ve seslendirmesi, aileler için de anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Bu yönüyle konser, Adin Hotel’de çocukların yalnızca tatil yapan misafirler değil, kendi değerleriyle büyüyebilecekleri bir ortamın da parçası olduğunu gösteren özel anlardan biri oldu.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte aynı duyguyu paylaştığı bu anlar, gecenin hafızalarda kalan en özel karelerine dönüştü. Adin Resort Hotel’de geçirilen zamanın yalnızca bir tatil deneyiminden ibaret olmadığını gösteren bu buluşma, çocukların neşesine, değerlerine ve gelecekte hatırlayacakları güzel anılara eşlik eden anlamlı bir hatıra bıraktı. Bu anlamlı buluşma Adin Hotel misafirlerinden büyük beğeni topladı.