Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde yerleşim alanlarına yakın bir noktada öğleden sonra yangın meydana geldi. Saat 15.30 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevleri fark eden bölge sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kurumların koordineli şekilde yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

1 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevlerin bastırılmasının ardından alanda detaylı soğutma işlemleri gerçekleştirildi. İlgili kurumların aktardığına göre, olay sonucunda yaklaşık 1 dönümlük çalılık arazi tahrip oldu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bektaş gibi konutların doğal bitki örtüsüyle iç içe olduğu bölgelerde yangınlara erken müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Ekiplerin hızlı tepkisi alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellerken, yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla resmi inceleme başlatıldı.