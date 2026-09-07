Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya, Kepez, Manavgat, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Kaş ve Kumluca ilçelerinde 8 Eylül 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şirketin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, kesintiler yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayacak olan kesintiler farklı mahalleleri etkileyecek. Kızılcaşehir Mahallesi Göktaş Mevkii ile Oba Mahallesi ve çevresinde 08.30 ile 15.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek. İncekum Mahallesi'ndeki Habibler ve Karabuynuzlar mevkileri ile Şıhlar Mahallesi'nde ise kesintiler 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDE DURUM NE?

Aksu ilçesinde Macun, Güzelyoba, Kemerağzı ve Altıntaş mahallelerinde 09.00 ile 16.00; Karaöz ve Ortaköy’de ise 09.30 ile 16.30 saatleri arasında çalışma yapılacak. Kepez'de Ayanoğlu, Gazi, Habibler, Sütçüler, Şelale, Varsak Karşıyaka ve Altınova bölgeleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek. Döşemealtı Kovanlık, Elmalı Kocapınar, Kaş'ın Çavdır, Aklar, Kınık ve Palamut mahalleleri ile Kumluca'nın Karşıyaka ve Kum mahallelerinde de aynı saat diliminde enerji verilmeyecek. Demre'de Köşkerler sabah saatlerinde, Gökyazı ve Karabucak ise 14.00 ile 17.00 arasında kesinti yaşarken, Manavgat'taki çalışmalar gece 00.30 ile 04.30 saatleri arasına planlandı.

KESİNTİ SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı şebeke yatırımları, altyapının güçlendirilmesi ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek beklenmedik arızaların önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak yapılıyor. Uzun süreli elektrik kesintilerinde ve enerjinin yeniden verilmesi sırasında oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı, vatandaşların hassas elektronik cihazlarını prizden çekmeleri cihaz güvenliği açısından önem taşıyor. Turizm sezonunun devam ettiği Alanya'da, işletmelerin ve vatandaşların günlük planlamalarını bu saat aralıklarına göre yapmaları, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına yakından takip ediliyor.