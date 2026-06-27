İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi mevkiinde, yolcu taşıyan bir minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre kaza, Çerkezköy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkmasıyla yaşandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Otluk alana devrilen araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu stabilize edilen kazazedeler, daha kapsamlı tedavi için ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri güzergah üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, kazanın oluş şekline ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

RESMİ AÇIKLAMA NE YÖNDE?

Kazanın ardından can kayıpları ve müdahale sürecine ilişkin resmi doğrulama İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Güner, 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Güner açıklamasında, olayda iki vatandaşın hayatını kaybettiğini ve on yaralının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakil işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

BÖLGESEL ULAŞIM HATLARINDA RİSKLER NELER?

Çerkezköy ile Beylikdüzü arasında yolcu taşımacılığı yapan bu tür hatlar, sanayi bölgeleri ile metropol arasındaki günlük yoğun insan sirkülasyonunu taşıyor. Şehirler arası veya ilçeler arası bağlantı yollarında meydana gelen bu tür kazalar, toplu taşıma araçlarının seyir güvenliği ve denetim standartlarının önemini yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, bu güzergahlarda görev yapan sürücülerin hız limitlerine harfiyen uymasının ve minibüs içindeki yolcuların güvenlik tedbirlerini almasının can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynadığını vurguluyor.