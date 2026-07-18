Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1242

Sokak üzerinde yer alan bir iş merkezi inşaatında iş kazası meydana geldi. İnşaatın eksi 3'üncü katında bulunan su deposunda yalıtım çalışması yürüten Seyfettin Eroğlu ve İbrahim Varıcılar, kullandıkları kimyasal maddelerin etkisiyle fenalaşarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aktarılan bilgilere göre, işçiler su deposunun yalıtımı için bir kimyasal karışım hazırladı ve eş zamanlı olarak alanda böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Kapalı alanda biriken gazdan ilk olarak Seyfettin Eroğlu etkilendi. Durumu fark edip depoya giren çalışma arkadaşı İbrahim Varıcılar da gazdan etkilenerek dışarı çıkamadı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, zehirli gaza karşı özel koruyucu önlemler alarak eksi 3'üncü kattaki depoya indi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan iki işçiye sağlık görevlileri anında müdahale etti. Bilinçleri açık olduğu belirtilen Eroğlu ve Varıcılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

KAPALI ALANLARDA KİMYASAL RİSKİ NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği standartlarına göre, su deposu gibi dar ve doğal havalandırması bulunmayan kapalı alanlarda yapılan yalıtım veya ilaçlama çalışmalarında zehirli gaz birikme riski en üst seviyeye çıkıyor. Bu tür ortamlarda uygun filtreli koruyucu maske kullanımı ve cebri çekişli havalandırma sistemlerinin çalıştırılması hayati önem taşıyor.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI OLAYI ANLATTI

Olayın tanıklarından olan işçi Yılmaz Uslu, yalıtım malzemesi ve böcek ilacının birlikte kullanıldığını belirterek yaşananları aktardı. İki gün önce aynı alana girdiklerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Uslu, "Tinerden veya diğer kimyasallardan etkilenmiş olabilirler. Durumu görünce hemen ambulans çağırdık ve kendi imkanlarımızla birini çıkarmaya çalıştık" şeklinde konuştu.