Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yetişen endemik kum zambakları çiçek açtı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu bitkiyi koparanlara ağır idari para cezaları uygulanıyor.

Toplam 56 bin hektarlık geniş bir alana yayılan delta, yüzlerce bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Nergisgiller familyasından olan kum zambağı, özellikle kıyı kumullarında yetişmesi ve derine inen kökleriyle öne çıkıyor. Beyaz çiçekli ve hoş kokulu bu tür, doğal yaşam alanlarının giderek daralması sebebiyle sıkı koruma tedbirleri altında tutuluyor.

CEZA MİKTARI 699 BİN LİRAYI BULUYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekti. Yılmaz'ın açıklamasına göre, deltayı ziyaret eden doğa tutkunları bu nadide çiçekleri yakından görme fırsatı buluyor. Ancak bitkiye zarar vermenin veya koparmanın yaptırımı 387 bin lira ile 699 bin lira arasında değişiyor.

KUM ZAMBAKLARI NEDEN BU KADAR SIKI KORUNUYOR?

Biyolojik çeşitliliği koruma çabaları kapsamında uygulanan bu yüksek cezalar, Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanıyor. Endemik ve nesli tehlike altındaki türleri tahrip edenlere yönelik idari para cezaları, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenerek caydırıcılığını koruyor. Kum zambağı gibi soğanlı bitkilerin sökülmesi, türün o bölgedeki varlığını doğrudan sona erdirdiği için yasal çerçevede en ağır yaptırımlara tabi tutuluyor.

Deltayı gezmek isteyen ziyaretçiler; üstü açık tur otobüsleri, akülü araçlar, bisikletler veya yaya rotaları aracılığıyla kum zambaklarını doğal ortamında gözlemleyebiliyor. Yetkililer, alanı gezen herkesin ekosistemin hassasiyetlerine saygı göstermesi gerektiğini vurguluyor.