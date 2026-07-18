Fenerbahçe, UEFA
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten aktarılan bilgilere göre, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Mason Greenwood, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda takımla birlikte ilk kez sahaya indi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, oyuncuların salonda gerçekleştirdiği kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından yeşil zemine geçen takım; ısınma, çabukluk ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. Günün idmanı, taktiksel denemelerin yapıldığı çift kale maçlarla tamamlandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KRİTİK VİRAJ
Avrupa arenasında gruplara kalmayı hedefleyen sarı-lacivertliler için ön eleme turları büyük önem taşırken, yeni transferlerin takıma fiziksel uyum sürecinin hızlandırılması teknik heyetin öncelikleri arasında yer alıyor. Takımın Gornik Zabrze maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edeceği bildirildi.