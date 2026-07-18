Fenerbahçe eski yöneticisi Acun Ilıcalı, stadyumdaki locasının sözleşmesinin mevcut başkan Aziz Yıldırım tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilıcalı bu iptal kararının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirterek konuyu yargıya taşıyacak.

Ilıcalı, kulübe destek amacıyla loca ücretini çok önceden ödediğini vurguladı. Açıklamasında, yönetimi şahsi hırs ve hesaplaşmalarla hareket etmekle suçlayan Ilıcalı, gücü eline geçirenlerin hukuka aykırı işlemler yapmasının Fenerbahçe başkanlık makamına uygun düşmediğini ifade etti.

İPTAL KARARININ GEREKÇESİ NE?

Sözleşmenin feshine dair kulüp cephesinden henüz resmi bir belge veya hukuki gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Ilıcalı, açıklamalarında bu hamleyi kin ve nefret dolu bir zihniyetin ürünü olarak nitelendirerek, kanuni haklarını kullanıp adalet dersi vermeyi hedeflediğini aktardı.

LOCA SÖZLEŞMELERİ HUKUKEN NASIL İŞLİYOR?

Spor kulüplerinde loca kiralama işlemleri, taraflar arasında imzalanan bağlayıcı ticari sözleşmelere dayanıyor. Ücreti peşin ödenmiş kullanım haklarının tek taraflı feshi, genellikle sözleşme şartlarına aykırılık veya disiplin ihlali gibi istisnai durumlarda hukuken geçerli kabul ediliyor. Haklı bir fesih nedeni sunulmadan gerçekleştirilen iptallerin, sözleşme hukukuna göre kulüplere tazminat yükümlülüğü doğurabileceği biliniyor.