Beşiktaş, Leandro Trossard transferinin ardından dünya futbolunda büyük yankı uyandıracak yeni bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı yıldız Mohamed Salah, siyah-beyazlı kulüp ile sözlü anlaşmaya vardı.

Daha önce yıllık 15 milyon euro talep ettiği öne sürülen tecrübeli futbolcunun, garanti ücrette indirime gittiği belirtildi. Gelen son bilgilere göre taraflar, yıllık 9 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı. Sözleşmenin ise bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam iki yıllık olacağı ifade edildi.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sürecinde imza parası ve imaj hakları gibi son detayların görüşüldüğü aktarıldı. Salah'ın menajeri Ramy Abbas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oyuncunun yeni adresinin çok yakında belli olacağını duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından yıldız futbolcunun avukatının, son pürüzleri gidermek amacıyla İstanbul'a geldiği öne sürüldü. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da süreci bizzat yönettiği biliniyor.

SALAH'IN TÜRKİYE TERCİHİNDE NELER ETKİLİ OLDU?

Serbest oyuncu statüsünde bulunan ve Suudi Arabistan ekiplerinden de yüksek bütçeli teklifler alan Salah'ın kararında ailesinin tutumu belirleyici bir rol oynadı. Eşi Magi'nin yaşam alanı olarak Suudi Arabistan yerine İstanbul'u tercih etmesi, transferin Türkiye yönünde şekillenmesine önemli bir katkı sağladı.

Kariyerinin son 9 yılını İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da geçiren tecrübeli oyuncu, burada çıktığı 442 resmi maçta 257 gol ve 123 asiste imza attı. Dünya futbolunun en önemli hücum oyuncularından biri olarak kabul edilen Salah'ın Süper Lig'e olası transferi, uluslararası spor kamuoyunda da yakından takip ediliyor.