AKDENİZ Park AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bölge halkıyla birlikte coşku içinde kutladı. Alışveriş merkezinde gün boyunca süren etkinlikler; miniklerin neşeli kahkahaları, geleneksel Türk sanatının zarafeti ve rengarenk şovlarla unutulmaz anlara sahne oldu.

MİNİKLERE ÖZEL TİYATRO VE BALON YAĞMURU

Zafer Bayramı’na özel hazırlanan programda çocuklar için iki adet tiyatro gösterisi sahnelendi. Yüz boyama etkinlikleri ve animasyon gösterileriyle eğlenen minik ziyaretçilere gün boyu hediyeler ve balonlar dağıtıldı. Kutlamaların finalinde ise alışveriş merkezinin tavanından bırakılan balon filesi ile görsel bir şölen oluşturuldu.

AKDENİZ PARK AVM YETKİLİSİNDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Park AVM yetkilisi şu ifadelere yer verdi: "Akdeniz Park AVM ailesini temsilen bugün burada bulunuyorum. Ekibimle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldik. Çocukların neşesiyle birlikte büyüyen bir coşku yaşamak istedik. Bu bölgede yaşayan tüm çocuklarla el ele, kucak kucağa, hep birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşabilmek adına bugün ilk adımımızı attık. 30 Ağustos, ülkemizin bağımsızlığını ve egemenliğini eline aldığı, geleceğini kazandığı en önemli günlerden biri. Biz de bu anlamlı günü hep birlikte kutlamak için buradayız. Bu kapsamda dört sanatçımızın yer aldığı bir ebru sergisi planladık. Sergimiz iki gün boyunca devam edecek. Şimdiden yoğun ilgi gördü. Talebin devam etmesi halinde sergiyi uzatmayı da düşünüyoruz. Organizasyon kapsamında ekibimle birlikte iki ayrı tiyatro gösterisi hazırladık. Bunun yanı sıra çocuklarımız için yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımı ve çeşitli hediyelerimiz olacak. Günün sonunda ise balon filesiyle güzel bir görsel şölen gerçekleştireceğiz. Umarız çocuklarımız ve aileleri burada keyifli ve güzel vakit geçirir. Hepimiz için, bölgemiz için, Akdeniz Park AVM ailesi ve tüm çalışanlarımız için daha nice güzel etkinliklerde bir araya gelmek nasip olur. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Bölgenin tüm değerli firmalarına, ekiplerine, çalışanlarına ve ailelerine; bir arada olduğumuzu, bundan sonra da hep birlikte olacağımızı çalışmalarımızla göstermeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Park AVM ailesi olarak Mahmutlar’ın, Alanya’nın ve bölgemizin; büyükten küçüğe herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

GELENEKSEL SANATIN ZARAFETİ: HÂRE EBRU SERGİSİ

Kutlamalar kapsamında sanatseverler için Hâre Ebru Sergisi kapılarını açtı. Hilal Güneş, Hatice Öztürk, Nur Baybara ve Hüseyin Yılboğa’nın imzasını taşıyan yaklaşık 50 eser AVM fuaye alanında sergilendi. Çiçekli ebrulardan akkâse yazılı çalışmalara ve hüsnühat ile harmanlanan geleneksel motiflere kadar zengin bir koleksiyon sunan sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

CANLI PERFORMANSLA EBRU SANATI ANLATILDI

Sergi alanında kurulan ebru teknesinde sanatın yapım aşamaları canlı olarak sergilendi. Sergiyi açan isimlerden Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Hüseyin Yılboğa konuşmasında şunları söyledi: "Alanya'da Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulunda matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda yaklaşık 15 yıldır ebru sanatı ile ilgileniyorum. Ebru sanatını İstanbul'da hocamız Mahmut Beşteli'den öğrendik. Burada 4 arkadaş beraber sergi açtık. Sergimizde yaklaşık 50'ye yakın eser var. Bunlar çiçekli ebrular ve ak kase yazılı ebrulardan oluşuyor. Yanında diğer hüsnühatla iç içe geçmiş ebrularımız da mevcuttur. Burada amacımız sadece ebru sanatının son halini göstermek değil, aynı zamanda teknemizi de hazırladık. Burada ebru sanatının yapımını ve aşamalarını da gelen misafirlerimize aktarıyoruz. Bu süre zarfında AVM'de bize destek olan yönetime de teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı, bu fırsatı sundukları için. Burada eserlerimizi sergiliyoruz. Aynı zamanda ilgi duyan ve bu sanatı tanıyan değerli misafirlerimizin de katkıları oluyor. Buradan eserleri satın alıyorlar. Bu süre zarfında çok şükür bayağı bir ilgi vardı. Sürekli misafirlerimiz gelip ebrular hakkında hem bilgi alıyorlar hem de beğenenler alıp götürüyorlar. Bütün Türk milletinin de Zafer Bayramı'nı buradan kutluyoruz." (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)