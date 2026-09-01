ALANYA TEŞKİLATINDA HIZLI YAPILANMA

Yaşanan bu büyük kopuşun ardından CHP Alanya İlçe Örgütü topluca istifa ederek Yeni Parti saflarına katıldı. Bu gelişmeyle birlikte bölgede hızlı bir şekilde yeni ilçe örgütünün yapılanma süreci başlatıldı ve Bülent Kandemir kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirildi. Kurucu ilçe yönetimini oluşturan Kandemir, Yeni Parti ilçe başkanlığı binası için hazırlıklara hız verdi. Yapılan tadilat çalışmalarında sona gelindiğini belirten Kandemir, açılış için gün saydıklarını ifade etti.

Kurucu İlçe Başkanı Bülent Kandemir, düzenlenecek açılış töreniyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığımızın açılışını hep birlikte gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günde; üyelerimiz, gönül verenlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyacağız."

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın açılış töreni 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi Malan İş Hanı Kat: 32/4 adresinde (25 metrelik yol) gerçekleştirilecek. Kandemir, daha güçlü bir gelecek için tüm vatandaşları açılış törenine beklediklerini kaydetti. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi