Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaz sezonunun açılmasıyla birlikte plaj giyim alışverişi hız kazanırken, vatandaşlar yüksek etiket fiyatları nedeniyle semt pazarlarına yöneldi. Her hafta kurulan Cuma Pazarı'nda 150 TL'den satışa sunulan mayo ve bikiniler, uygun fiyat arayan tüketicilerden büyük ilgi gördü. Tezgahlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok giyim ürünü gün içinde hızla tükendi.

Antalya Körfez'in aktardığına göre, kent merkezindeki mağaza ve alışveriş merkezlerinde markalı plaj ürünlerinin 2 bin liradan başlaması tüketici alışkanlıklarını doğrudan değiştirdi. Tatil hazırlığı yapan aileler ile bölgeyi ziyaret eden yabancı turistler, bütçelerini korumak amacıyla pazar tezgahlarını tercih etmeye başladı. Fiyat avantajını değerlendiren birçok müşterinin tek seferde birden fazla ürün satın aldığı gözlemlendi.

PAZAR ESNAFININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Pazar esnafı, sıcaklıkların artmasıyla birlikte satışların geçtiğimiz haftalara kıyasla belirgin bir yükseliş gösterdiğini bildirdi. Özellikle hafta sonu tatili öncesinde tezgahlarda adım atacak yer kalmadığı ifade edildi. Uygun fiyat politikası sayesinde esnaf, hem yerli müşterilerden hem de kente gelen turistlerden beklediklerinin üzerinde bir talep gördüklerini dile getirdi.

TÜKETİCİ NEDEN SEMT PAZARLARINA YÖNELİYOR?

Mağaza giderlerinin ve işletme maliyetlerinin etiketlere yansıması, pazar ile AVM arasında 13 katı aşan devasa bir fiyat farkı yaratıyor. Tüketicilerin artık marka sadakatinden ziyade bütçe dostu alternatiflere yönelmesi, sadece giyim değil tüm sezonluk alışverişlerde semt pazarlarının önemini artırıyor. Bu durum, yerel ticaretin canlanmasına da doğrudan katkı sağlıyor.

Turizm sezonunun ilerleyen haftalarında hava sıcaklıklarının daha da yükselmesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri, bu sıcaklık artışıyla bağlantılı olarak uygun fiyatlı mayo ve bikini satışlarındaki hareketliliğin yaz ayları boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtiyor.