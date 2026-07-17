Alanya, spor yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kentte faaliyetlerine başlayacak olan Summer GYM Spor Salonu, yarın düzenlenecek görkemli bir törenle kapılarını açacak. Açılışa, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin'in de katılması bekleniyor.

Dünya federasyonunda da görev yapıyor

Türkiye'de vücut geliştirme ve fitness branşlarının en üst yöneticisi olan Koray Girgin, aynı zamanda Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) Dünya Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de sürdürüyor. Girgin'in Alanya ziyareti, kentin spor alanındaki gelişimi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

Girişim milli sporcu Ali İhsan Yüksekkaya'dan

TVGFBF Antalya İl Temsilcisi ve Alanyalı milli sporcu Ali İhsan Yüksekkaya'nın girişimleriyle Koray Girgin'in açılışa katılım sağlayacağı öğrenildi. Organizasyonun, Alanya'nın spor altyapısına katkı sunmasının yanı sıra fitness sektörüne de yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.

Modern ekipmanlarla hizmet verecek Summer GYM Spor Salonu'nun, hem profesyonel sporculara hem de spora ilgi duyan vatandaşlara hitap etmesi planlanırken, açılış töreninin spor camiasından geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.